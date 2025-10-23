▲ Javier Camarena interpretó piezas que incluyeron desde Veracruz, de Agustín Lara, hasta obras de Verdi, Donizetti, Bizet y zarzuela española. Foto Gabriel Morales/Acervo FIC

Guanajuato, Gto., Antes de que sonara la primera nota en el Teatro Juárez la noche del martes, Javier Camarena pidió al público guardar un minuto de silencio por las víctimas de las lluvias en Poza Rica, Veracruz.

“Hoy el norte de mi estado natal sufre, en especial mi tierra”, dijo, y la sala guardó respeto absoluto. El gesto dio inicio a un concierto que combinó homenaje, rencuentro y celebración, donde la música se convirtió en vehículo de memoria y emoción compartida.

El tenor veracruzano ofreció un repertorio acompañado por la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), con la dirección de Martin Lebel. Las piezas incluyeron desde Veracruz, de Agustín Lara, hasta obras de Verdi, Donizetti, Bizet y zarzuela española.

El programa comenzó con Veracruz, de Lara. La agrupación desplegó un sonido amplio que evocó oleaje, nostalgia y orgullo de la tierra invitada de honor al Festival Internacional Cervantino (FIC).

Camarena apareció con serenidad y luminosidad para Ah! lève-toi soleil! de la ópera Romeo y Julieta.

Su voz, con un control impecable, se expandió por el foro mientras las traducciones al español acompañaban la intensidad del canto: “El amor, su ardor conmovió todo mi ser”, “Sol, haz palidecer a todas las estrellas que brillan en el cielo”.

En La Favorita del re!... Spirto gentil, Camarena alcanzó una hondura casi espiritual. “Conozco tu alma dulce”, entonó, y los presentes guardaron silencio, conmovidos por la fuerza de su canto.

La complicidad con Lebel se hizo evidente; el director condujo a la OSX con precisión y temple, y mantuvo un balance entre dramatismo y delicadeza.

Tras el intermedio, se ejecutó la obertura de La forza del destino y los vítores emergieron de inmediato. En La boda, de Luis Alonso, se mostró vitalidad y energía rítmica, mientras Camarena interpretó Te quiero morena con naturalidad y carisma, lo que generó una conexión directa con los asistentes.