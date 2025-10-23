▲ Una cámara de vigilancia en la fachada del Museo del Louvre, que tres días después del robo de joyas históricas fue reabierto al público. Foto Ap

Afp

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 4

París. La presidenta directora del Louvre, Laurence des Cars, aseguró ayer que las alarmas del museo funcionaron durante el espectacular robo de joyas, pero admitió que el sistema de videovigilancia en el exterior es “muy insuficiente” en su comparecencia ante una comisión en el Senado.

A la pregunta de si funcionaron todas las alarmas en el momento del robo, Des Cars respondió categórica: “absolutamente”.

“Las cámaras (de vigilancia) funcionaron en el interior”, continuó.

Cuando se le interpeló por la videovigilancia exterior, respondió: “Esa es nuestra debilidad. Hay algunas cámaras perimetrales, pero están obsoletas (...) Es muy insuficiente y no cubren claramente todas las fachadas del Louvre. Desgraciadamente, en el lado de la galería de Apolo, la única cámara instalada está orientada hacia el oeste” y, por lo tanto, no cubría el balcón por donde accedieron los ladrones, añadió en sus primeras declaraciones públicas desde el hurto.

A raíz del incidente, que dio la vuelta al mundo y ha puesto en duda las medidas de seguridad en los museos en Francia, la responsable también pidió que se instalara “una comisaría de policía” dentro del establecimiento.