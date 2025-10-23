Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 3

Guanajuato, Gto., Knoel Scott, de la Sun Ra Arkestra, afirma: “nuestra conexión con México se remonta al reino de los olmecas”. La orquesta de Sun Ra debutará en Guanajuato el sábado en el marco del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Sun Ra, alter ego musical de Herman Blount (1914-1993), obraba de manera misteriosa, llevando por el mundo a una orquesta capaz de responder a premisas musicales oblicuas. A pesar de estar inmersos en el caos de la organización de las giras, todo terminaba funcionando bien para Ra y su Arkestra; así lo ejemplifica el saxofonista Knoel Scott, uno de los integrantes más jóvenes del grupo, en entrevista para La Jornada: “La importancia de México en el legado de Ra me remite a una situación con el percusionista Francisco Mora, que quería viajar con la orquesta, pero no podía conseguir la documentación para las giras. Sun Ra hizo algo o transmitió algunas instrucciones y prontamente Francisco tuvo su pasaporte y pudo unirse a la orquesta, todo gracias a Sun Ra”.

Para Scott, la afinidad entre Sun Ra y México comenzó mucho antes que la temporada de conciertos que ofrecieron en un teatro de Santa María la Ribera y un par de funciones en Bellas Artes en 1974: “Nuestra conexión se remonta al reino de los olmecas, hace miles de años. Los egipcios antiguos construyeron las pirámides, dejaron estatuas y arquitectura por toda Sudamérica, inspirando la composición de Ra Mayan Temples, del disco que lleva el mismo nombre, editado en 1992.

“Por supuesto, la música de México está influida por ritmos africanos que fueron llevados allí durante el comercio de esclavos o que llegaron al país después de que escaparan de Estados Unidos, luego de la abolición de la esclavitud. El pueblo mexicano luchó y lucha contra el colonialismo occidental y consecuentemente comparten muchas de las experiencias del pueblo afroestadunidense. Nuestra música y nuestro arte tienen más de un hilo en común.”