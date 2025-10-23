▲ Hojas, litografía elaborada por José María Velasco en 1888, forma parte del acervo de más de 2 mil 200 piezas que por décadas han formado un nieto y una bisnieta del artista. Foto cortesía Maria Elena Altamirano Piolle

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 2

La adquisición de un acervo de más de 2 mil 200 piezas relacionadas con el pintor José María Velasco (1840-1912) ha permitido al Museo Kaluz realizar la exposición El jardín de Velasco, que se abrirá al público el sábado en el recinto. La muestra explora en qué medida “arte y conocimiento se entrelazan en su mirada del valle de México, territorio que el pintor convirtió en su propio jardín de estudio y contemplación”, de acuerdo con el museo. Revela la faceta “más íntima, científica y botánica de Velasco”.

El acervo consta de dibujos, libretas de apuntes, litografías, acuarelas, óleos, cartas, fotografías, libros, documentos, mobiliario y diversos objetos familiares. Fue formado a lo largo de décadas de constante búsqueda, primero, por Carlos Altamirano Velasco, nieto del artista, y luego por la historiadora de arte y bisnieta, María Elena Altamirano Piolle, a quien se debe el aumento considerable de la colección. Altamirano Velasco y su esposa llegaron a reunir 21 pinturas al óleo y algunos dibujos. Ninguna obra fue heredada.

Altamirano Piolle se convirtió en una experta en la obra de su bisabuelo. Su tesis de posgrado fue publicada en forma del libro: José María Velasco: paisajes de luz, horizontes de modernidad, cuya primera edición se publicó para la exposición que el Museo Nacional de Arte organizó del pintor entre 1993 y 1994. Obtuvo el Premio George Wittenborn 1994 a la excelencia en contenido, fotografía y producción de libros de arte, otorgado por la Art Libraries Society of North America. Desde entonces, se ha reditado dos veces, la última en 2014.

La historiadora de arte colaboró con la National Gallery de Londres con motivo de la muestra José María Velasco: A view of Mexico, abierta el pasado 29 de marzo. “Trabajé con ellos dos años y medio para asesorarlos. El director general del museo y la responsable del área de arte latinoamericano iban a mi casa”, señala Altamirano Piolle. La muestra actualmente se encuentra en el Instituto de Arte de Minneapolis, donde permanecerá hasta el 4 de enero del próximo año, instancia que también la contactó.

Si escogió como tema de su tesis doctoral la vida y obra de su bisabuelo fue porque uno de sus maestros del posgrado le preguntó si al ser descendiente de Velasco tenía noticia de documentos en poder de la familia, con la finalidad de escribir un ensayo. Al indagar con sus familiares, al poco tiempo dos tías le entregaron un paquete de cartas y otros documentos. Fue así como decidió hacer su propia investigación sobre Velasco, proyecto que se prolongó más de 10 años.