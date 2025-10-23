Afp

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 6

Oslo. El fondo soberano noruego, el mayor del mundo con más de 2 billones de dólares en activos, anunció que usará inteligencia artificial (IA) para proteger su cartera contra los riesgos financieros relacionados con el clima.

En su nuevo plan de acción climática para 2030, el fondo explica que aunará la inteligencia artificial con sus propias herramientas de análisis con el fin de “racionalizar los procesos y mejorar la toma de decisiones”.

“La calidad y la disponibilidad de los datos siempre han frenado las finanzas sostenibles, y la IA puede ayudarnos realmente a superar este obstáculo”, subrayó Wilhelm Mohn, director global de compromiso accionarial.

Para gestionar sus inversiones, este fondo de reserva alimentado por los ingresos petroleros y gasísticos del Estado noruego toma en cuenta criterios climáticos.

Suele privilegiar el diálogo con las empresas en las que invirtió, pero puede también retirar esa inversión si las compañías generan emisiones consideradas “inaceptables” según las normas éticas del Ministerio de Finanzas.