Afp

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 6

París. Más de 700 científicos, personalidades políticas y famosos pidieron que se ponga fin al desarrollo de una inteligencia artificial (IA) que pueda superar las capacidades humanas.

“Hacemos un llamamiento para que se detenga el desarrollo de una superinteligencia, hasta que exista consenso científico para construirla de forma controlada y segura, y mientras no exista el apoyo de la población”, indica la página de la iniciativa lanzada por Future of Life Institute, una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos que advierte sobre los efectos nocivos de la IA.

Entre los firmantes se encuentran varios creadores de la IA moderna, como Geoffrey Hinton, Nobel de Física en 2024; Stuart Russell, profesor de informática en la Universidad de California en Berkeley, y Yoshua Bengio, profesor de la Universidad de Montreal.

La lista también incluye personalidades destacadas del mundo de la tecnología como Richard Branson, fundador del grupo Virgin, y Steve Wozniak, cofundador de Apple; figuras políticas como Steve Bannon, ex asesor del presidente estadunidense Donald Trump, y Susan Rice, consejera de seguridad nacional bajo el mandato de Barack Obama. También firman responsables religiosos como Paolo Benanti, asesor del Papa y principal experto del Vaticano en IA, y famosos como el cantante estadunidense will.i.am.