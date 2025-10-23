▲ Con baile y música, familiares y amigos velaron a Tiffany Odette Cano González, de 16 años de edad, víctima de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia. La joven murió el martes pasado tras permanecer más de un mes en el Instituto Nacional de Rehabilitación. El día del accidente, Tiffany iba con su padre, quien perdió la vida un día después de la explosión, y su hijo de dos años, que aún está en el Hospital de Tacubaya. Con ella son ya 32 personas fallecidas por el pipazo. Foto Jair Cabrera