Capital
Ver día anteriorJueves 23 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/23. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Capital/Velan a Tiffany/
A nterior
 
Velan a Tiffany
Foto
▲ Con baile y música, familiares y amigos velaron a Tiffany Odette Cano González, de 16 años de edad, víctima de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia. La joven murió el martes pasado tras permanecer más de un mes en el Instituto Nacional de Rehabilitación. El día del accidente, Tiffany iba con su padre, quien perdió la vida un día después de la explosión, y su hijo de dos años, que aún está en el Hospital de Tacubaya. Con ella son ya 32 personas fallecidas por el pipazo.Foto Jair Cabrera
Periódico La Jornada
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 38
A nterior