Jueves 23 de octubre de 2025, p. 38
Donovan Calderón, presunto autor del homicidio del abogado David Cohen Sacal, enfrentará un primer proceso en su contra por delitos contra la salud y cohecho, así como por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ante un juez federal; en tanto, espera que su situación jurídica por el crimen cometido el 13 de octubre pasado en la Ciudad Judicial, se resuelva el próximo viernes.
El joven de 20 años fue presentado ante un juez con sede en el Reclusorio Sur, quien determinó vincularlo a proceso y que continúe en prisión en este penal.
Durante el acto judicial, el agente del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General de Justicia formuló la imputación en su contra y expuso los datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación que se abrió tras su detención el 15 de octubre anterior.
El MP de la causa señaló que Donovan fue detenido en las inmediaciones de la autopista México-Puebla, justo en la colonia Emiliano Zapata, en Iztapalapa, donde se ocultaba, luego de asesinar al litigante.
Con el análisis de las cámaras de seguridad de la ciudad, privadas y de comercios, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que lo detuvieron lograron establecer que tras el crimen huyó hasta esa zona. Al momento de su detención portaba un arma de fuego, droga, una muda de ropa, así como diversos cartuchos útiles, motivos que lo llevaron a enfrentar este primer proceso.
Apenas anteayer, Donovan había sido presentado ante otro juez, pero de la Unidad Judicial 12 con sede en las salas orales de Doctor Lavista, en la colonia Doctores, pero por el homicidio de Cohen Sacal.