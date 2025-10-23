Kevin Ruiz

Donovan Calderón, presunto autor del homicidio del abogado David Cohen Sacal, enfrentará un primer proceso en su contra por delitos contra la salud y cohecho, así como por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ante un juez federal; en tanto, espera que su situación jurídica por el crimen cometido el 13 de octubre pasado en la Ciudad Judicial, se resuelva el próximo viernes.

El joven de 20 años fue presentado ante un juez con sede en el Reclusorio Sur, quien determinó vincularlo a proceso y que continúe en prisión en este penal.

Durante el acto judicial, el agente del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General de Justicia formuló la imputación en su contra y expuso los datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación que se abrió tras su detención el 15 de octubre anterior.