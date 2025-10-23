▲ Cráneos, catrines, catrinas, alebrijes y otras piezas creadas por el colectivo Ultima Hora serán expuestos en diferentes partes de la capital, así como en Jalisco y Estados Unidos. Foto Jair Cabrera Torres

Mara Ximena Pérez y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 38

Entre el olor a engrudo y cartón mojado, desde los talleres de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente (Faro), en la colonia Fuentes de Zaragoza, Iztapalapa, toman forma calaveras monumentales de hasta 15 metros y alebrijes multicolores creados por manos de artistas del colectivo Última Hora.

Desde hace mes y medio se elaboran más de 30 piezas que serán exhibidas en la Ciudad de México, Guadalajara y Estados Unidos. Cada figura comienza con una estructura de alambre soldado, que poco a poco se cubre de cartón hasta cobrar vida con los detalles pintados por más de una decena de personas que dan forma a calaveras, tumbas y carros alegóricos.

Este año, la temática será De glotones y tragones están llenos los panteones. “Es un homenaje al mexicano común y corriente que le gusta comer y abusar de la garnacha, los azúcares y las harinas. Y justamente el carro alegórico representa eso”, señaló Mónica Rosas, integrante del colectivo.

En su vigésimo aniversario, expresaron estar “contentos de poder cumplir” con el reto de elaborar estas estructuras, cuyo propósito es proyectar la esencia de la tradición por el Día de Muertos que se aproxima. Entre tonos morados, naranjas y azules, en el Faro se ajustan los últimos detalles de hojaldras, flores de cempasúchil y esqueletos que acompañan figuras de mariachis, catrines y parejas danzando, listas para celebrar.

Por otra parte, antes de la presentación de las actividades del Festival Internacional de Día de Muertos Tláhuac 2025 este viernes, la alcaldía mantiene abiertas convocatorias para realizar concursos de ofrendas, de intervención de catrinas y de maquillajes e indumentaria representativas de la festividad.