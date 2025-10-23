De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 37

En lo que va del año, la alcaldía Álvaro Obregón ha retirado 3 mil 634 toneladas de basura de presas y barrancas, con la finalidad de prevenir inundaciones. La presa Lomas de Becerra C encabeza la limpieza con 988 toneladas retiradas, seguida del andador Río Becerra, con 609 toneladas, y la barranca San Borja, con 386 toneladas. Las labores se reforzaron con el programa Vigilantes de Barrancas, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, informó la autoridad local.

Diariamente, cuadrillas de 50 trabajadores de la Dirección General de Servicios Urbanos recorren ríos y áreas verdes. El proyecto comenzó en abril pasado como parte de un plan integral de limpieza y mantenimiento de los cauces pluviales que cruzan la demarcación. De acuerdo con la alcaldía, en las 16 barrancas que hay en su territorio, realizan retiro de residuos sólidos, poda de vegetación y desazolve de canales naturales, que durante la temporada de lluvias suelen obstruirse por el exceso de desechos.