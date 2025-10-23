▲ Debido a las constantes fugas en la zona, son sustituidos 90 metros de tubería de asbesto de la red primaria por una de poliuretano de alta densidad. Foto Jorge Ángel Pablo García

Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 37

Miles de litros de agua potable acabaron en el drenaje por la ruptura de una tubería de 12 pulgadas en la calle Nevado, entre Monrovia y Eje Central, colonia Portales, alcaldía Benito Juárez.

La fuga se originó ante la fuerza en la presión del agua que circulaba a través de la red de distribución y al llegar al citado punto, donde se encuentra una conexión, un tubo de 12 pulgadas de diámetro se rompió, debido a la antigüedad que presentaba este tramo que rebasó el periodo de vida útil.

Por varias horas se derramó el agua, que incluso subió a nivel de la banqueta, señalaron los vecinos de la colonia, quienes hicieron el reporte a las autoridades. Los primeros en llegar fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que desviaron la circulación vehicular.

Algunas personas que debían pasar por el punto fueron apoyadas por los policías para cruzar la inundación que se formó. Una madre y su hija, quienes se dirigían a la escuela, subieron a las espaldas de los uniformados para atravesar la calle.

Para evitar que se siguiera perdiendo agua, la Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que de manera preventiva las válvulas fueron cerradas y el suministro fue suspendido de manera temporal en la zona.