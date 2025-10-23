▲ La Casa de Día del Adulto Mayor ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo ofrece diversas actividades como yoga, taichí, canto, pintura, bisutería y computación, entre otras. Foto Germán Canseco

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 37

En la Ciudad de México habitan más de 1.4 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa más de 16 por ciento de la población total, según el censo de población y vivienda realizado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), sólo existen dos Casas de Día bajo su administración, ubicadas en las alcaldías Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, además de un reducido número de centros gerontológicos gratuitos en operación en otras zonas de la ciudad.

En ese contexto, la sede que se encuentra en la calle Bradley, colonia Nueva Anzures, delegación Miguel Hidalgo, se ha convertido en un espacio de bienestar y recreación para personas de edad avanzada que enfrentan el aislamiento.

“Yo necesitaba la convivencia… es una necesidad interna”, afirmó María Elena Mercado, quien desde hace 77 años practica el piano y ahora colabora con el coro de este centro. Considera que hace falta mayor difusión de estos espacios. “Aquí encuentra uno de todo: cariño, apoyo, convivencia”, dijo al destacar que el derecho a un envejecimiento activo y acompañado es una necesidad social urgente.

Ana Karen Mesa Cruz, trabajadora del área de cuidado social, explicó que el propósito es fomentar la convivencia para que “los adultos mayores se sientan útiles como parte de algo”. En este centro gratuito se ofrecen talleres de yoga, taichí, gimnasia gerontológica, coro, pintura, bisutería, computación, taller de ensaladas, mandalas, charlas y más, con el propósito de estimular el cuerpo y la mente.