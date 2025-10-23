Capital
Ver día anteriorJueves 23 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/23. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Capital/Elevadores, rampas y señalizaciones en el STC, un peligro para discapacitados/
S iguiente
 

Débiles visuales y motrices, en riesgo

Elevadores, rampas y señalizaciones en el STC, un peligro para discapacitados

Infraestructura para este grupo, sin planeación y no es funcional: especialista en protección civil

 
Periódico La Jornada
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 36

La falta de infraestructura adecuada, como elevadores que funcionen, rampas y señalizaciones, representa un obstáculo para las personas con discapacidad que utilizan a diario el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

En un recorrido por estaciones de las líneas B, 4, 9 y 2 se observó que, por ejemplo Tacubaya, que conecta con las líneas 1 y 7, no cuenta con rampas, mientras en Martín Carrera, de la línea 4, no hay elevador, lo que complica el traslado cotidiano para este sector.

En la estación San Lázaro, de la línea B, hay un peralte de metal balizado que se encuentra antes de iniciar las escaleras de concreto, que sobresale varios centímetros y que obliga a las personas a sujetarse del barandal para pasar, lo que representa un riesgo, especialmente para usuarios con discapacidad.

“El primer escalón está muy alto y es inaccesible; yo todavía puedo caminar, pero hay gente que viene con andadera, no es justo que tengamos este tipo de peligro, por lo que estaría bien que analizaran cambiar esa estructura”, dijo Sara Escamilla, quien tiene discapacidad visual. Además, señaló que la mayoría de los elevadores no funcionan y que no es posible que en estaciones como Ciudad Azteca sean usados por ambulantes para mover su mercancía.

Por su parte, Salvador Méndez, estudiante de la Escuela Nacional de Ciegos, indicó que los accesos también necesitan ser inspeccionados, ya que con frecuencia no se respetan las guías amarillas y se instalan puestos que las bloquean. Comentó que otro problema es que en ocasiones no hay policías para ayudarlos a usar el elevador, y que ahora requiere de una tarjeta de acceso que ellos tienen para poder ingresar.

Foto
▲ En la estación San Lázaro de la línea B del Metro, el peralte entre el escalón superior y el descendiente desarmonizan con el resto, lo que origina tropiezos y pone en riesgo constante a personas con movilidad limitada.Foto Jorge Ángel Pablo García

En tanto, Mario, quien tiene discapacidad motriz y trabaja en el estado de México, expresó que usar el Metro resulta complicado debido a la falta de rampas y elevadores, por lo que pidió atención en esos temas.

Por su parte, José Orión, especialista en protección civil, seguridad e higiene, apuntó que las medidas implementadas para que estas personas puedan desplazarse no cuentan con una buena planeación ni funcionalidad, ya que algunas rampas parecen resbaladillas y no existe una política a largo plazo que realmente involucre a esta comunidad.

Agregó que es importante considerar que no todas las discapacidades son visuales, ya que algunas personas padecen enfermedades respiratorias, para quienes subir escaleras representa un desafío, y enfatizó que todos los programas de protección civil deben contemplar en sus procedimientos de emergencia a este grupo.

S iguiente
Subir al inicio del texto