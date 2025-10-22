Política
Golpe al crimen de 756 mdp en Sinaloa; hallan narcolaboratorio
 
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 18

Autoridades federales aseguraron drogas, precursores y un narcolaboratorio en Sinaloa, que representan una afectación económica de 756 millones de pesos al crimen, de acuerdo con información del gabinete de seguridad.

En los operativos participaron las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina-Armada de México (Semar), así como personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional. Las acciones contra el cártel de Sinaloa se efectuaron en los municipios de Culiacán y Cosalá, donde se aseguró droga y sustancias químicas.

