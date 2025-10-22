Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 18

En los municipios de Cunduacán y Nacajuca, en Tabasco, elementos de las secretarías de Marina-Armada de México (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y autoridades locales detuvieron a tres integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificados como César Guadalupe Melgarejo, El Gordo, Reyna Magaña, Reyna, y Elías Torres, El Flaco.

De acuerdo con información difundida por el gabinete de seguridad, Melgarejo y Reyna están relacionados con robo a transporte de carga y venta de drogas, y al momento de ser detenidos se les aseguró un arma larga, un cargador con ocho cartuchos útiles, un chaleco táctico, 32 mil 118 dosis de cristal, 560 de cocaína, 450 de piedra y un vehículo.