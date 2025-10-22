Laura Poy Solano

Miércoles 22 de octubre de 2025

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados (SNP), a fin de señalar disposiciones claras sobre su clasificación y reconocimiento.

Los criterios que se aplicarán para su valoración incluyen capacidades académicas del programa, el compromiso que tiene con la formación de estudiantes y la pertinencia de los estudios, así como su inclusión e igualdad sustantiva y el compromiso con la sociedad.

El acuerdo indica además que en términos del artículo 39 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aprobada el sexenio pasado, se otorgarán becas y apoyos complementarios con base en las orientaciones del Sistema Nacional de Posgrados y sus criterios de asignación.

En éstos se incluirá a estudiantes de programas de posgrado de universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector privado, “siempre que estas instituciones asuman el compromiso de gratuidad”.

La Secihti destaca que es “imprescindible considerar las circunstancias sociales y económicas a las que cada persona se enfrenta al momento de hacer valer sus derechos humanos, por lo que no puede considerarse como iguales a quienes, por contextos diversos, históricamente han sido excluidos”.

Por ello, afirma, resulta necesario que las medidas adoptadas por el Estado “atiendan las diferencias sociales y doten de mecanismos suficientes que eliminen las brechas de desigualdad, en ejercicio de la igualdad sustantiva”.

El documento señala que los programas de posgrado que se desee incluir en el SNP deberán cumplir tres fases de valoración: revisión de prerrequisitos, cumplimiento de los mismos y valoración de la comisión dictaminadora.

La vigencia del reconocimiento en el SNP será de tres años. Y una vez que haya concluido, el programa de posgrado deberá volver a ser postulado en una nueva convocatoria para renovar su participación en el sistema, lo que permite acceder a las becas que otorga el Estado.