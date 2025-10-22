Enrique Méndez y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 11

Cuauhtémoc Blanco Bravo sostuvo que si privilegia sus partidos de pádel, básquetbol, futbol o esquash sobre su actividad como diputado de Morena es porque subió de peso cuando fue alcalde de Cuernavaca y gobernador de Morelos, entre 2016 y 2024. “Mi corazón necesita hacer ejercicio”, justificó.

Ayer, la evidente ausencia del Cuau en la sesión de la Comisión de Presupuesto del lunes, cuando se conectó cinco segundos sólo para pasar asistencia, ya tuvo impacto en Morena. Para evitar otro escándalo por ausentismo, la bancada aprobó que a las sesiones ordinarias semipresenciales acudan al menos 80 de sus 253 integrantes.

La disposición se aplicará a partir de la sesión de este miércoles y entre los nombres de esa lista está precisamente Blanco Bravo. Quien no pueda asistir deberá justificarlo ante la vicecoordinadora Gabriela Jiménez.

Según la lista, además de la burbuja de la fracción legislativa –el coordinador Ricardo Monreal Ávila, los cuatro vicecoordinadores y el vocero del grupo– deben presentarse los 18 integrantes de la Comisión de Igualdad de Género para la sesión solemne del voto de la mujer, los 11 integrantes de la Comisión de Marina para la discusión de la nueva Ley Orgánica de la Armada y 78 para la segunda sesión ordinaria de mañana por la tarde. Cuauhtémoc Blanco aparece en el lugar 31.

Ayer el ex futbolista alegó que recientemente le hicieron un estudio en el hospital privado Médica Sur, donde le recomendaron hacer ejercicio para mantener su salud cardiovascular. “Me van a poder ver en todas partes jugando futbol, pádel, esquash. Gracias a Dios ahorita me ves: ¡estoy flaquísimo!”

En entrevista después de que llegó hora y media tarde a la reunión de esa comisión con la titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Graciela Márquez, admitió que el lunes estaba en una cancha de pádel en el Desierto de los Leones.

Arguyó que, al momento de registrar su asistencia, ya había terminado su partido, porque fue “a las 8 o 9 de la mañana”. La reunión, sin embargo, se inició a las 10:15 y la votación ocurrió 15 minutos después, cuando él apareció por cinco segundos.

“La reunión era a las 10 de la mañana, tenías que poner asistencia. Eso no te impide jugar a las 7 u 8 de la mañana”, insistió.

–Pero ya estaba la votación…

–Sí, por eso te digo, que no había señal porque estaba hasta el Desierto de los Leones. Yo tampoco voy a caer en provocaciones de ustedes. Y como dijo (Ricardo) Monreal, voy a asumir la responsabilidad. Si me quieren multar, ¡que me multen!