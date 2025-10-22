Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 10

Del inicio de la presidencia de Donald Trump a la fecha han sido detenidos 2 mil 382 mexicanos en Estados Unidos –en el contexto de las políticas antimigratorias del republicano–, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la mañanera de ayer, la mandataria se refirió a las redadas de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra indocumentados, estrategia que, una vez más, rechazó.

A pregunta expresa, indicó que de ese total, mil 390 (58.3 por ciento) fueron arrestados en el periodo del 6 de junio –cuando incrementaron las redadas– al 20 de octubre.

Asimismo, evitó pronunciarse sobre las movilizaciones realizadas el fin de semana en decenas de ciudades estadunidense contra Trump. “En eso no opinamos, es la política interior de Estados Unidos”.

Señaló que en breve convocará a la mañanera al canciller Juan Ramón de la Fuente y al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para que presenten más detalles de la situación de los mexicanos en el país vecino, el apoyo consular que se les ha brindado y de las notas diplomáticas enviadas a la Casa Blanca.