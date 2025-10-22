Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 5

Trabajadores del IMSS Bienestar de Guerrero mantuvieron cerradas las oficinas centrales del organismo en la Ciudad de México por casi dos días. Demandan, para 10 de ellos, la obtención de plazas de base y, en representación de alrededor de mil 500 empleados, exigen el pago de bonos y prestaciones que, señalan, no han recibido desde 2024.

Los inconformes exigieron que, antes de entregar las instalaciones, las autoridades del organismo público descentralizado dieran respuesta a sus demandas. En tanto, Carol Argelia, directora de Relaciones Laborales, planteó que para instalar la mesa de trabajo los empleados deberían liberar el inmueble.

Así transcurrió toda la mañana de ayer y alrededor de las 13 horas comenzó el diálogo con la mediación de la Secretaría de Gobernación y el área de Concertación Política de la Ciudad de México.

La negativa de los trabajadores se debía a que “ya estamos cansados de que nos traigan a las vueltas. Tenemos minutas con compromisos firmados por los funcionarios en enero, febrero, abril, mayo y julio”, sin que a la fecha se hayan atendido sus peticiones.