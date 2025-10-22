Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 5

Los fabricantes de dispositivos médicos señalados por incumplimiento de contrato acordaron con la Secretaría de Salud entregar 97 por ciento de las piezas comprometidas entre octubre y noviembre, con lo cual se resuelve un problema que se generó por la premura con que se hicieron las solicitudes de los insumos. En dos meses, las instituciones pidieron el equivalente a las entregas de medio año, afirmó Carlos Salazar, presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud.

Dijo que de las más de 30 empresas denunciadas por Eduardo Clark, subsecretario de Salud, hace tres semanas, 17 son de dispositivos médicos que cumplen con los requisitos sanitarios para su venta y distribución en el país, pero en su mayoría para la fabricación dependen de insumos que se adquieren en el extranjero.

En conferencia para anunciar la realización de la Expo Medical, del 28 al 30 de octubre en el WTC, el empresario también comentó que en previsión de que el presidente Donald Trump decida imponer aranceles a los dispositivos médicos, como lo anunció para los medicamentos, las empresas ya han reducido 30 por ciento sus exportaciones a Estados Unidos y han empezado a hacer ventas directas a otros países.

Imposible, enviar en 15 días

Respecto al proceso de producción, Salazar explicó que este sector requiere de por lo menos 120 días para llevarla a cabo: 60 días de fabricación, 30 para importar insumos, 15 para hacer el embalaje y 15 más para la distribución final.