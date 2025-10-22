▲ MÁS RECURSOS PARA ATENDER EL CÁNCER DE MAMA. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer una inversión de 8 mil millones de pesos para un Modelo Integral de Atención al Cáncer de Mama, que es la principal causa de muerte de mujeres por tumores en el país. Foto Presidencia

no de los principales símbolos del pragmatismo extremo de Morena está en vías de revolucionar la forma de legislar o, aún más, de hacer política: tómese cual motivación alguna circunstancia personal, por ejemplo, el aumento de peso, la ignorancia de temas que se estén tratando o el aburrimiento que le provoquen, y decida que, si a fin de cuentas la función real de un congresista es votar a favor o en contra de lo que en unos segundos le hubiera sido ordenado, bien puede combinar tal actividad de displicente representación popular con la práctica simultánea de algún deporte, ejercicio físico o cualquier otra tarea alterna, o tal vez, principal.

El método del revolucionario Cuauhtémoc Blanco no está siendo asimilado de inmediato, e incluso ha provocado algunos conatos de reproche y castigo, pero en su descargo ha de reconocerse que tal disociación de la realidad ha sido ejecutada casi de manera permanente, histórica, por diputados y senadores del Congreso federal y los estatales, en diferentes épocas, que en las sesiones se la pasan haciendo grilla y chacota, soñando con posteriores cargos y elecciones, sin hacer caso de lo que se diga o alegue en tribuna aunque, es necesario aceptarlo, lo han hecho sin compaginar el incomprendido oficio de levantadedos con el sacrificio deportivo: dedo sano en cuerpo sano.

La sonada contribución al deporte legislativo que realiza el diputado Cuauhtémoc Blanco va en consonancia con otras partes de su expediente político tan ejemplar: ya antes se alquiló para promover votos a un partido morelense y terminó de presidente municipal cuernavaquense, luego, con igual ignorancia y desatención que la puesta ahora a lo legislativo en aras del pádel, pasó a ser gobernador, ya apoyado por Morena, cargo éste en el que alegre e impunemente una pandilla de familiares y amigos saqueó el erario, consolidó grupos oscuros y hundió más a la entidad.

Luego, para que no le fueran a fincar cargos judiciales, la muy deportiva franquicia guinda lo contrató para ser diputado federal con obvio fuero contra acusaciones de abuso sexual fraterno y las que se llegaran a acumular. El Cuau forma parte del equipo estrella de los intocables, que va goleando al ya casi nomás declarativo equipo de la regeneración nacional.