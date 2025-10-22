Afp

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 27

Lima. El gobierno interino de Perú, encabezado por José Jerí, declaró anoche estado de emergencia en la capital Lima y el vecino puerto del Callao a fin de frenar la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado.

“El estado de emergencia aprobado por el consejo de ministros entra en vigencia a las cero horas y por 30 días en Lima metropolitana y el Callao”, anunció el presidente Jerí en un breve mensaje a la nación transmitido en la televisora estatal.

Bajo el estado de emergencia, el gobierno puede ordenar a las fuerzas armadas salir a las calles para patrullar la ciudad y colaborar con la policía en el mantenimiento del orden. Puede restringir o suspender determinadas libertades públicas, como el derecho de reunión y a la inviolabilidad de domicilio.

La capital peruana ya estuvo parcialmente bajo estado de emergencia entre marzo y julio pasados, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia a manos de sicarios. En Lima y Callao más de 10 millones de personas se verán afectadas.