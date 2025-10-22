Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 27
Lima. El gobierno interino de Perú, encabezado por José Jerí, declaró anoche estado de emergencia en la capital Lima y el vecino puerto del Callao a fin de frenar la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado.
“El estado de emergencia aprobado por el consejo de ministros entra en vigencia a las cero horas y por 30 días en Lima metropolitana y el Callao”, anunció el presidente Jerí en un breve mensaje a la nación transmitido en la televisora estatal.
Bajo el estado de emergencia, el gobierno puede ordenar a las fuerzas armadas salir a las calles para patrullar la ciudad y colaborar con la policía en el mantenimiento del orden. Puede restringir o suspender determinadas libertades públicas, como el derecho de reunión y a la inviolabilidad de domicilio.
La capital peruana ya estuvo parcialmente bajo estado de emergencia entre marzo y julio pasados, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia a manos de sicarios. En Lima y Callao más de 10 millones de personas se verán afectadas.
Se trata de la primera acción de envergadura que toma el gobierno en casi dos semanas que lleva en el poder, en un país que tiene a la inseguridad como gran preocupación.
Las autoridades habían adelantado el 16 de octubre que se implementaría un estado de emergencia en Lima de cara a la violencia del crimen organizado, que motivó protestas masivas con un muerto a manos de un uniformado y un centenar de heridos entre policías y civiles.
Las manifestaciones encabezadas por jóvenes derivaron el 15 de octubre en fuertes choques cerca de la sede del Congreso. Miles de personas protestaron ese día contra la inseguridad, el Congreso y el gobierno recién instalado del derechista Jerí.
La inseguridad ciudadana provocó el 10 de octubre la destitución en el Congreso de la entonces presidenta de facto Dina Boluarte.