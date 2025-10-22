Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 9

Los Ángeles. El próximo festival de cine de Sundance brindará varios homenajes a su fallecido cofundador Robert Redford, entre ellos la proyección de su primera película independiente, dijeron los organizadores.

Redford, la leyenda de Hollywood que protagonizó éxitos como Butch Cassidy antes de convertirse en un oscarizado director, falleció en septiembre a los 89 años.

Su muerte estremeció a la comunidad del cine, donde muchos directores, como Quentin Tarantino y Steven Soderbergh, consiguieron apoyo para dar sus primeros pasos en el festival de cine independiente que Redford creó.

“La dedicación de Robert Redford al poder de la narrativa moldeó el cine independiente”, dijo en un comunicado Sundance. Su próxima edición comienza el 22 de enero.

“En honor a su recuerdo, presentaremos una proyección conmemorativa de Cuesta abajo (1969), su primera película independiente y un apasionado proyecto que fue su catalizador para la creación del Instituto Sundance y el Festival de Cine.”

Cuesta abajo, en la cual Redford interpreta a un esquiador obsesivo que compite en los Juegos Olímpicos de Invierno, fue descrita por el crítico Roger Ebert como “la mejor película hecha sobre deportes, sin que realmente se tratara de deportes”.

Será la última edición de Sundance que se celebrará en Utah. El festival, que rebasó la capacidad de Park City, su ciudad anfitriona, se muda a Boulder, en el vecino estado de Colorado.

Una proyección de “películas de legado” que debutaron en el festival, incluyendo la oscarizada Pequeña Miss Sunshine y el éxito del horror Juego macabro, contarán con la presencia de sus directores y elencos.