Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 8

Netflix, en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, proyectará el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes (1990), el 8 de noviembre en el Zócalo que será un gran homenaje a El Divo de Juárez. Esta exhibición tendrá imágenes nunca antes vistas que la complementarán pertenecientes a la serie documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, que se estrena el 30 de octubre por Netflix, bajo la dirección de María José Cuevas.

Como se recordará, el 13 de septiembre de 2024 la Cineteca Nacional exhibió en su foro al aire libre Juan Gabriel, mis 40 años en Bellas Artes, proyección que desbordó las expectativas convocando a más de 6 mil personas, donde se vio al púbico encaramado en postes y bardas del recinto de Xoco, por lo que las autoridades tuvieron que cerrar el lugar y no dejar ingresar a más fanáticos. Ahora la exhibición del video de 125 minutos será en la principal plaza del país y se preludia colosal.

Esta nueva proyección en el Zócalo capitalino se realizará dentro de las actividades del estreno del serial que, a casi una década de la muerte de Juan Gabriel, que Netflix estrena para conmemora a El Divo de Juárez con el documental: Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, “un recorrido íntimo por su vida dentro y fuera del escenario”.

Entre canciones, recuerdos y momentos capturados por el propio Juan Gabriel nunca antes compartidos, este documental de cuatro episodios muestra un recorrido por la vida del hombre detrás del ícono musical mexicano, desde los inicios de su carrera hasta su muerte. A través de material inédito y de archivo, Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero ofrece un acceso sin precedentes a su vida pública y privada, su sensibilidad y su inagotable pasión por vivir para crear.

Dirigido por María José Cuevas, producido por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez (quienes vuelven a colaborar después de La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas), el documental es un homenaje que duele bonito y que revela el universo íntimo de Alberto Aguilera Valadez.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero llegará a Netflix el 30 de octubre, donde se presenta un acceso inédito a los archivos personales de Juan Gabriel, incluyendo videos filmados por él mismo. Autor de miles de canciones, que convirtió su dolor en himnos y rompió estigmas y prejuicios a lo largo de su vida. Uno de los artistas más queridos de México. El documental ofrece una mirada sin precedentes y profundamente humana a su legado que ya forma parte de la cultura popular mexicana, y cuya música sigue conmoviendo a millones en el mundo.