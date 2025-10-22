Alejandro Alegría

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 23

El organismo que representa al sector secundario del país señaló que los cambios “buscan fortalecer la transparencia en el sistema aduanero mexicano, cerrar espacios a la evasión fiscal, agilizar el comercio y reforzar la rendición de cuentas.

“La Concamin respalda estas reformas, que recogen las demandas y aportaciones del sector productivo formal, comprometido con un comercio justo, transparente y competitivo”, indicó en un comunicado.

Después de resaltar que el nuevo marco legal endurece los requisitos para otorgar diversas autorizaciones y fortalece los mecanismos de control y supervisión para combatir prácticas abusivas que han afectado al fisco federal y dañado a los sectores productivos del país, el organismo indicó que también eleva los estándares de cumplimiento para todos los actores del comercio exterior, como agentes aduanales, empresas maquiladoras de exportación, almacenes generales de depósito, empresas de mensajería y paquetería, y mejora el régimen de recinto fiscalizado estratégico.