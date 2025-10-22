Ap

Toronto. El único equipo de Canadá en las Grandes Ligas tendrá a todo un país detrás durante la Serie Mundial y con la oportunidad de atrapar el título en un momen-to en que las relaciones con Estados Unidos están en un punto ba-jo histórico.

Los Azulejos recibirán a los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego el viernes por la noche en Toronto después de derrotar a los Marineros de Seattle en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. La definición del campeonato, la primera para la novena de la hoja de arce desde 1993, llega en un momento en que los canadienses sienten un innegable sentido de traición después de que el presidente Donald Trump ha hablado sobre convertir a Canadá en el estado 51.

“Nadie quiere ser el estado 51. Vamos a mostrarle a Estados Unidos que vamos a vencerlos en su pasatiempo favorito”, afirmó Geoffrey Fulton, fanático de 54 años que ha estado luciendo una bandana de los Maple Leafs del hockey sobre hielo en los juegos de las Grandes Ligas

Fulton fue a Nueva York para animar a sus Azulejos en el partido donde eliminaron a los Yanquis. Pero los fanáticos de los Bombarderos del Bronx abuchearon el himno nacional canadiense, y a Fulton le quitaron y robaron la peluca de su equipo.

“Canadá necesita estar unido, así que los Azulejos lleguen hasta el final y ganen la Serie Mun-dial sería simplemente fantástico”, agregó.