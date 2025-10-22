Miércoles 22 de octubre de 2025, p. a11
Toronto. El único equipo de Canadá en las Grandes Ligas tendrá a todo un país detrás durante la Serie Mundial y con la oportunidad de atrapar el título en un momen-to en que las relaciones con Estados Unidos están en un punto ba-jo histórico.
Los Azulejos recibirán a los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego el viernes por la noche en Toronto después de derrotar a los Marineros de Seattle en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. La definición del campeonato, la primera para la novena de la hoja de arce desde 1993, llega en un momento en que los canadienses sienten un innegable sentido de traición después de que el presidente Donald Trump ha hablado sobre convertir a Canadá en el estado 51.
“Nadie quiere ser el estado 51. Vamos a mostrarle a Estados Unidos que vamos a vencerlos en su pasatiempo favorito”, afirmó Geoffrey Fulton, fanático de 54 años que ha estado luciendo una bandana de los Maple Leafs del hockey sobre hielo en los juegos de las Grandes Ligas
Fulton fue a Nueva York para animar a sus Azulejos en el partido donde eliminaron a los Yanquis. Pero los fanáticos de los Bombarderos del Bronx abuchearon el himno nacional canadiense, y a Fulton le quitaron y robaron la peluca de su equipo.
“Canadá necesita estar unido, así que los Azulejos lleguen hasta el final y ganen la Serie Mun-dial sería simplemente fantástico”, agregó.
Kevin Gausman, pitcher de Toronto, no está preocupado por enfrentarse a los millonarios Dodgers en el Clásico de Otoño.
“Nosotros también tenemos muchos jugadores que ganan bastante dinero. Son dos equipos realmente buenos. Tendremos un gran beisbol con varios nombres importantes.”
Gausman tiene razón al decir que no sólo los campeones defensores presumen de salarios considerables. El veterano lan-zador derecho cobra 23 millones de dólares al año, lo que lo convierte en uno de los cuatro jugadores de los Azulejos que devengan más de 20 millones por temporada. También en ese grupo están Vladimir Guerrero Jr (28 millones), George Springer (25 millones) y Chris Bassitt (22 millones).
El mánager John Schneider, nacido en Nueva Jersey, dijo tras su victoria sobre Seattle que ahora se siente más canadiense que estadunidense.
“Es un trabajo tan gratificante porque tienes a todo un país pendiente de cada lanzamiento. Yo también lo percibo, me siento más canadiense. Me encanta beber cerveza, me gusta tomar Tim Horton’s. Soy uno de ellos”, manifestó. “Que todos, de costa a costa, sean parte de esto es algo verdaderamente especial”.
La aparición más reciente de los Azulejos de Toronto en la Serie Mundial se remonta a 1993 y 1992 cuando ganaron campeonatos consecutivos.