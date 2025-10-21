Iván Evair Saldaña

Martes 21 de octubre de 2025

La Fiscalía General de la República extraditó a Estados Unidos a Carlos Erick Vázquez González, quien fue integrante de una red de organizaciones de lavado de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en cumplimiento al tratado entre ambos países, ya que es requerido por el tribunal federal del distrito este de Kentucky por asociación delictuosa y lavado de dinero. De acuerdo con las investigaciones, cuando fue integrante de dicha red delictiva, Vázquez se encargaba de recibir depósitos de las ganancias de la venta de droga para posteriormente mover el dinero a diversas cuentas con el fin de ocultar su procedencia. Por otra parte, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, obtuvo resolución definitiva a favor de las víctimas por el caso en el que Gustavo Alberto Alegría Domínguez aceptó su responsabilidad en el ejercicio ilícito del servicio público agravado y responsabilidad profesional médica. El imputado incumplió con su deber al ordenar el alta médica precipitada de una paciente, que luego falleció. Agregó que no contaba con el título profesional ni cédula de la especialidad que se requería.