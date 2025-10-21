Lilian Hernández Osorio

Martes 21 de octubre de 2025, p. 12

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es momento de mostrar empatía por los motivos que han llevado a los estudiantes y profesores a empezar paros de actividades, ya que existen demandas que no se han atendido y ahora es necesario escuchar lo que piden, señala una carta pública que hasta las 17 horas de ayer sumaba más de 700 firmas tanto de miembros de la máxima casa de estudios como de la sociedad en general.

En medio de la situación que enfrenta la universidad nacional, el pronunciamiento público, promovido por Imanol Ordorika, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, en la plataforma de encuestas de Google, enfatiza que es urgente abrir nuevos procesos de reflexión, a fin de construir una institución “renovada, más democrática, plural y comprometida”.

Para ello, en la misiva se exhorta a estudiantes, maestros y trabajadores a sumarse a un diálogo abierto, no de confrontación, sino de aprendizaje, y a escuchar a quienes cotidianamente viven la universidad y pugnan por hacerla más justa, segura y participativa.