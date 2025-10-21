Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 4

Agitado, sudoroso y mientras jugaba pádel, Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena) entró cinco segundos vía remota a la sesión de la Comisión de Presupuesto sólo para registrar su asistencia y sin percatarse que en ese momento se votaba una opinión de la iniciativa de una nueva Ley General de Aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

“¡Está jugando pádel! ¡No sabe ni qué está votando!”, exclamó entre risas el priísta Mario Zamora, y la panista Patricia Jiménez secundó, en referencia a las acusaciones que se le hicieron a Blanco en marzo pasado: “anda acosando mujeres”.

El ex futbolista no fue el único que se conectó vía remota. De los 43 diputados que participaron y votaron, sólo estaban presentes dos, Antares Vázquez (Morena) y Reginaldo Sandoval (PT), que condujeron la reunión de apenas 20 minutos.

En la recta final de la reunión, y mientras se votaba la opinión, Blanco apareció en el sistema remoto de asistencia y votación, mientras en el fondo se escuchaban golpes a la pelota, propios de una juego de pádel.

“Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”, solicitó.

–¿Y el sentido de su voto, diputado Cuauhtémoc? –le preguntó la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos (Morena), que tampoco estaba en la Cámara, sino en su casa.

–Muchas gracias –alcanzó a decir Blanco, sin enterarse del momento en que se encontraba la comisión ni del tema que se abordaba.

–El sentido de tu voto, diputado… diputado Cuauhtémoc –insistió Gómez Pozos, pero Blanco ya había salido de la transmisión para continuar con su partido.