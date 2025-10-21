“Me pueden poner asistencia”, solicitó vía remota y abandonó la transmisión
Agitado, sudoroso y mientras jugaba pádel, Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena) entró cinco segundos vía remota a la sesión de la Comisión de Presupuesto sólo para registrar su asistencia y sin percatarse que en ese momento se votaba una opinión de la iniciativa de una nueva Ley General de Aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
“¡Está jugando pádel! ¡No sabe ni qué está votando!”, exclamó entre risas el priísta Mario Zamora, y la panista Patricia Jiménez secundó, en referencia a las acusaciones que se le hicieron a Blanco en marzo pasado: “anda acosando mujeres”.
El ex futbolista no fue el único que se conectó vía remota. De los 43 diputados que participaron y votaron, sólo estaban presentes dos, Antares Vázquez (Morena) y Reginaldo Sandoval (PT), que condujeron la reunión de apenas 20 minutos.
En la recta final de la reunión, y mientras se votaba la opinión, Blanco apareció en el sistema remoto de asistencia y votación, mientras en el fondo se escuchaban golpes a la pelota, propios de una juego de pádel.
“Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”, solicitó.
–¿Y el sentido de su voto, diputado Cuauhtémoc? –le preguntó la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos (Morena), que tampoco estaba en la Cámara, sino en su casa.
–Muchas gracias –alcanzó a decir Blanco, sin enterarse del momento en que se encontraba la comisión ni del tema que se abordaba.
–El sentido de tu voto, diputado… diputado Cuauhtémoc –insistió Gómez Pozos, pero Blanco ya había salido de la transmisión para continuar con su partido.
“¡Pon atención, Cuauhtémoc!” –agregó Arturo Zamora.
–Ya se fue –agregó entre risas Margarita Zavala (PAN), que iba en ese momento en su automóvil.
–Anda jugando pádel, ¡hasta acá se oyen los raquetazos! –insistió el priísta.
Tras el escándalo, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien ha expresado que no es pilmama de los diputados, señaló que éstos “ya están bastante grandecitos” para saber que deben asistir a comisiones y estudiar los temas que se abordan.
“Todos tenemos la obligación de asistir. Es nuestra obligación, luchamos muchos años por estar aquí… cada vez que una persona incumple con su responsabilidad legislativa no me deja buen sabor”. Informó que serán los órganos administrativos de la Cámara los que determinarán si se sanciona a Cuauhtémoc Blanco.
Señaló además que la junta de coordinación política evalúa la necesidad de que las sesiones en el pleno y en las comisiones se desarrollen con mayor presencia de diputados.
Desde la pandemia, cuando la Cámara instauró el modelo de asistencia remota, otros diputados han sido captados en asuntos personales en días de sesión.
La noche del 14 de noviembre de 2021, Angélica Peña Martínez (PVEM) votó el presupuesto desde una fiesta; el 28 de septiembre de 2022, en las pantallas del pleno apareció la imagen de Rocío Banquells, de MC, en un salón de belleza, y el 25 de mayo pasado, Gildardo Pérez (MC) se enlazó desde una taquería en Veracruz a la reunión de la Comisión de Transparencia.