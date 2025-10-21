D

urante la Edad Media los alquimistas buscaban la piedra filosofal, un material o elixir que convirtiera cualquier metal en oro o plata. Además, pensaban que al consumir esa sustancia el ser humano alcanzaría la inmortalidad, la sabiduría, la perfección y la felicidad.

Este pensamiento mágico se mantiene en la edad moderna. Ahora, con la inteligencia artificial parece que cualquier cosa se puede lograr. Un ejemplo es lo que señala Darío Amodei, no cualquier charlatán, sino el líder de Anthropic, una firma en la que Google y Amazon han invertido miles de millones de dólares.

De acuerdo con Amodei, en una década la inteligencia artificial acumulará en un centro de datos la genialidad del ser humano, acelerará el descubrimiento de fármacos para frenar enfermedades infecciosas, genéticas, el Alzheimer, la diabetes, la obesidad y las cardiopatías. Además, duplicará la esperanza de vida, a 150 años.

Para lograr estos objetivos, Anthropic desarrolla programas de biología y salud física, de neurociencia y salud mental, caminos para reducir la pobreza, políticas públicas para alcanzar la paz y una revolución de la actividad productiva para contar con más tiempo libre, entre otros sueños.