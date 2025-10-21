De Suiza llegó la luz de la Cruz Roja Mexicana

L

a caridad y el patriotismo guiaron la vida de Luz González Cosío. En 1907 logró conjuntar voluntades diplomáticas, gubernamentales y castrenses para crear en nuestro país la primera institución de asistencia humanitaria, conocida hasta nuestros días como Cruz Roja Mexicana.

Inspirada en la impronta del suizo Henry Dunant, que en 1863 fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja para atender a los heridos en tiempos de guerra, la profesora Luz González extendió esa misión de socorro y salvamento a las catástrofes naturales, siendo la inundación de 1909 en Monterrey donde esta noble institución auxilió por primera vez a los damnificados.

Más de un siglo de servicio humanitario, voluntario y gratuito que ha dejado su huella en antiguas ambulancias, equipo de salvamento y uniformes usados por los socorristas en terremotos, incendios, inundaciones y accidentes, además de una memoria fotográfica que constata algunas de estas tragedias, pueden observarse en el Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana, ubicado en la calle Regina número 9, en el Centro Histórico, de jueves a sábado, de 11 a 17 horas.

Memoria y gratitud por el auxilio recibido; para sentirnos tutti fratelli, como decía Henry Dunant, y para enorgullecernos del trabajo humanitario de la zacatecana Luz González de Cosío.

Martha Elena Ramírez Ortiz

Comité de vigilancia de Villa Olímpica aclara

En relación con la nota “Funcionario de la Prosoc interfiere en la administración de Villa Olímpica: vecinos” (05/10/25), brindamos a La Jornada pruebas documentales para desmentir información imprecisa y falsa que afecta la vida privada, el honor y la imagen de quienes integramos el comité de vigilancia (CV) de Villa Olímpica:

Este CV (en funciones hasta el próximo 7 de noviembre) no forma parte de “un grupo de vecinos” con intereses en perjuicio de la comunidad. No hemos intimidado ni amenazado a persona alguna, ni a título personal, ni como integrantes del CV. Nunca hemos actuado ilegalmente ni recurrido a la violencia.

El retraso para que el administrador electo asuma sus funciones se debe a que ha incumplido con los requisitos en los plazos que la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles establece para obtener su registro ante la Procuraduría Social (Prosoc). En la entrega-recepción de la administración, ocurrida el 28 de agosto frente a notario público, se puso a disposición el contrato correspondiente; el administrador electo se negó a firmarlo en ésa y otras ocasiones posteriores.

Se culpa a los funcionarios de la Prosoc de “interferencia”, lo que es falso y demuestra el desconocimiento de las facultades que por ley corresponden a este organismo público.