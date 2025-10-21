Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 29

Tras la derrota de la izquierda en Bolivia y con ello el fin de 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó: “Cuando te divides es cuando pierdes fuerza con la gente, con el pueblo”.

Ante esa experiencia en la nación sudamericana, la mandataria federal llamó al Movimiento de Transformación a preservar la unidad a fin de mantenerse como opción electoral para la ciudadanía.

A pregunta sobre los resultados de la jornada electoral en el país andino, la jefa del Ejecutivo planteó que el resultado es muestra de la división entre los integrantes del progresismo político de ese país.

“Ahí es, digamos, desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia.”