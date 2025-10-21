Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 29

La Paz., El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció ayer que reanudará las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2008 durante el gobierno del ex presidente Evo Morales, e invitó a su toma de posesión, el próximo 8 de noviembre, a la venezolana María Corona Machado, opositora del gobierno de Nicolás Maduro y quien en reiteradas ocasiones ha pedido una intervención militar estadunidense en su país.

“Hemos dialogado con el gobierno de Estados Unidos. Creo que esto es muy importante”, agregó Paz acompañado del próximo vicepresidente Edmand Lara.

Paz espera que la comunidad internacional lo ayude a devolver la gasolina y el diésel a las estaciones de servicio bolivianas.

Aseguró también que tiene encaminado un acuerdo con dos fuerzas políticas para conseguir una mayoría legislativa que le permita gobernar, y llamó a su rival en la segunda vuelta Jorge Tuto Quiroga a sumarse al bloque “sin mezquindades”.