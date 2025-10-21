Ap y Afp

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 28

Portland. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó ayer que el presidente Donald Trump puede enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, Oregon, aun cuando los líderes estatales y municipales se oponen, otorgándole una importante victoria legal en su intento de desplegar fuerzas armadas en ciudades gobernadas por demócratas.

El tribunal suspendió un fallo de una instancia inferior que impedía al republicano asumir el mando de 200 efectivos de la guardia de Oregon.

Con un votación de dos a uno, el panel del tribunal de apelaciones del noveno circuito falló a favor del gobierno al afirmar que era probable que Trump prospere en su argumento de que tiene la autoridad legal para federalizar a las tropas.

En otro caso, se informó que el ex director la Oficina Federal de Investigación (FBI), James Comey, solicitó que se anulen todos los cargos en su contra al argumentar que son motivados únicamente por el “rencor personal” del presidente.