Portland. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó ayer que el presidente Donald Trump puede enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, Oregon, aun cuando los líderes estatales y municipales se oponen, otorgándole una importante victoria legal en su intento de desplegar fuerzas armadas en ciudades gobernadas por demócratas.
El tribunal suspendió un fallo de una instancia inferior que impedía al republicano asumir el mando de 200 efectivos de la guardia de Oregon.
Con un votación de dos a uno, el panel del tribunal de apelaciones del noveno circuito falló a favor del gobierno al afirmar que era probable que Trump prospere en su argumento de que tiene la autoridad legal para federalizar a las tropas.
En otro caso, se informó que el ex director la Oficina Federal de Investigación (FBI), James Comey, solicitó que se anulen todos los cargos en su contra al argumentar que son motivados únicamente por el “rencor personal” del presidente.
Comey, de 64 años y antiguo aliado y ahora férreo crítico de Trump, consideró que se trata de “una acusación vengativa y selectiva” que debería ser anulada, y se declaró no culpable el 8 de octubre de los cargos de obstrucción a una comisión de investigación parlamentaria y falso testimonio ante el Congreso. El ex funcionario enfrenta hasta cinco años de prisión si es encontrado responsable.
Por último, equipos de demolición comenzaron a derribar partes del ala este de la Casa Blanca para iniciar la construcción de un salón de baile, al estilo del Palacio de Versalles, en Francia, un proyecto anunciado por el mandatario en agosto pasado y que será financiado por él mismo y otros donantes.