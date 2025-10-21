Guerra en Ucrania, tema central
La mayor parte del Donbás tendría que quedar en manos rusas: el magnate
Martes 21 de octubre de 2025, p. 28
Moscú. Los jefes de la diplomacia de Rusia, Serguei Lavrov, y de Estados Unidos, Marco Rubio, comenzaron este lunes a preparar por teléfono la reunión que los presidentes de ambos países, Vladimir Putin y Donald Trump, acordaron el jueves anterior celebrar en Budapest dentro de dos o tres semanas.
Así lo confirmó el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un breve comunicado, que calificó la plática de ambos funcionarios de “debate constructivo”. Los cancilleres se centraron en los “posibles pasos específicos para concretar los entendimientos que alcanzaron los mandatarios en su conversación telefónica el pasado 16 de octubre”.
De su lado, mediante un comunicado también escueto del Departamento de Estado, Rubio enfatizó la importancia de los próximos encuentros “como una oportunidad para que Moscú y Washington colaboren en el avance de una solución duradera a la guerra entre Rusia y Ucrania, en consonancia con la visión del presidente (Donald) Trump”.
Primero deberán reunirse Lavrov y Rubio para concretar la agenda y la fecha de la cumbre presidencial, pero después de su conversación este lunes ninguna de las partes anunció lugar y fecha del encuentro.
El vicecanciller ruso, Serguei Ryabkov, se limitó a comentar a la prensa que “ahora lo más importante es transmitir a la parte estadunidense que Anchorage (Alaska) fijó el marco en que hay que trabajar. No tenemos alternativa: debemos basar todos nuestros esfuerzos en lo establecido y formulado por los mandatarios”.
En la cumbre la Alaska, Putin transmitió a Trump que antes de empezar a negociar con los ucranios, Kiev tiene que retirar todas su tropas de las cuatro regiones (Donietsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia) que se anexó Moscú, y asumir el compromiso vinculante de no ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Hace unos días, por medio de filtraciones a diarios como The Washington Post, Putin habría dicho a Trump que está dispuesto a renunciar a 23 por ciento de Jersón y Zaporiyia, del otro lado del río Dniéper, si Ucrania cede 30 por ciento de Donietsk, que no ha podido conquistar en tres años y ocho meses de combates y que, de mantenerse el actual ritmo de avances, para hacerse con el control ahí las tropas rusas necesitarían cerca de cinco años más, de acuerdo con una estimación reciente en la revista británica The Economist.
Trump señaló anteayer que la región ucrania del Donbás tendría que ser “dividida”, dejando la mayor parte de ella en manos rusas.
Nadie quiere ceder
El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, rechazó este lunes que haya cambiado la posición de Moscú: “la postura de Rusia y del presidente Putin es coherente y bien conocida”, dando a entender que se mantienen las exigencias planteadas en Alaska.
Ucrania, por su parte, sigue firme en no ceder ninguna parte de su territorio que no haya perdido en los campos de batalla y cree que antes de negociar un arreglo político, hay que declarar un alto el fuego general e incondicional en las posiciones actuales de las tropas ucrania y rusa, demanda que el Kremlin declina.
Así lo reiteró en Kiev su presidente, Volodymir Zelensky, en declaraciones a la prensa al regresar de Washington el domingo anterior, ocasión que aprovechó para reiterar que está dispuesto a viajar a la capital húngara si lo invitan a participar en “cualquier formato” de negociación.
Agregó que no considera que Budapest sea el mejor sitio para organizar conversaciones con Rusia debido a la posición crítica con Kiev y lo que llamó “demasiada cercanía con Putin” del primer ministro húngaro, Viktor Orban.
“No queremos que se repita lo que pasó en Budapest”, dijo el mandatario ucranio en alusión al Memorando de Budapest que firmaron en 1994 Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia, comprometiéndose a garantizar a Ucrania el respeto de su soberanía e integridad territorial a cambio de que Kiev entregara a Moscú el arsenal nuclear que tenía la Unión Soviética en su territorio.
Veinte años después, con la anexión de Crimea, quedó claro que el compromiso de las tres potencias se volvió papel mojado y, en 2022, tampoco sirvió para evitar la “operación militar especial” de Rusia en Ucrania, opinan analistas ucranios.
Con ese antecedente negativo, consideran, Zelensky sólo podría renunciar a la hipotética posibilidad de ingresar a la OTAN si obtiene sólidas garantías vinculantes de seguridad, que por ahora la administración Trump elude otorgar, aduciendo que es un asunto que tendría que tratarse más adelante.
Entre tanto, según las agencias noticiosas internacionales, Trump dijo este lunes que Ucrania “podría ganar” la guerra con Rusia, poco después de que se filtrara a la prensa que el viernes anterior exigió a Zelensky aceptar las condiciones de Putin para evitar que Rusia destruya Ucrania.
“Kiev todavía puede ganar. No creo que gane, pero puede hacerlo. Nunca he dicho que ellos van a ganar. Dije que podrían. Puede pasar cualquier cosa. Las guerras son una cosa muy rara. Suceden muchas cosas malas y muchas cosas buenas”, afirmó el republicano.