Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 28

Moscú. Los jefes de la diplomacia de Rusia, Serguei Lavrov, y de Estados Unidos, Marco Rubio, comenzaron este lunes a preparar por teléfono la reunión que los presidentes de ambos países, Vladimir Putin y Donald Trump, acordaron el jueves anterior celebrar en Budapest dentro de dos o tres semanas.

Así lo confirmó el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un breve comunicado, que calificó la plática de ambos funcionarios de “debate constructivo”. Los cancilleres se centraron en los “posibles pasos específicos para concretar los entendimientos que alcanzaron los mandatarios en su conversación telefónica el pasado 16 de octubre”.

De su lado, mediante un comunicado también escueto del Departamento de Estado, Rubio enfatizó la importancia de los próximos encuentros “como una oportunidad para que Moscú y Washington colaboren en el avance de una solución duradera a la guerra entre Rusia y Ucrania, en consonancia con la visión del presidente (Donald) Trump”.

Primero deberán reunirse Lavrov y Rubio para concretar la agenda y la fecha de la cumbre presidencial, pero después de su conversación este lunes ninguna de las partes anunció lugar y fecha del encuentro.

El vicecanciller ruso, Serguei Ryabkov, se limitó a comentar a la prensa que “ahora lo más importante es transmitir a la parte estadunidense que Anchorage (Alaska) fijó el marco en que hay que trabajar. No tenemos alternativa: debemos basar todos nuestros esfuerzos en lo establecido y formulado por los mandatarios”.

En la cumbre la Alaska, Putin transmitió a Trump que antes de empezar a negociar con los ucranios, Kiev tiene que retirar todas su tropas de las cuatro regiones (Donietsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia) que se anexó Moscú, y asumir el compromiso vinculante de no ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Hace unos días, por medio de filtraciones a diarios como The Washington Post, Putin habría dicho a Trump que está dispuesto a renunciar a 23 por ciento de Jersón y Zaporiyia, del otro lado del río Dniéper, si Ucrania cede 30 por ciento de Donietsk, que no ha podido conquistar en tres años y ocho meses de combates y que, de mantenerse el actual ritmo de avances, para hacerse con el control ahí las tropas rusas necesitarían cerca de cinco años más, de acuerdo con una estimación reciente en la revista británica The Economist.

Trump señaló anteayer que la región ucrania del Donbás tendría que ser “dividida”, dejando la mayor parte de ella en manos rusas.

Nadie quiere ceder

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, rechazó este lunes que haya cambiado la posición de Moscú: “la postura de Rusia y del presidente Putin es coherente y bien conocida”, dando a entender que se mantienen las exigencias planteadas en Alaska.