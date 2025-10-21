Mundo
Teherán asegura que no está destruido su programa nuclear
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de octubre de 2025, p. 27

Teherán. El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, dijo ayer al presidente estadunidense, Donald Trump, que está “soñando” si cree que Estados Unidos destruyó las instalaciones nucleares de la república islámica con sus ataques aéreos en junio. “¡Está bien, siga soñando!”, lanzó el líder iraní en declaraciones reseñadas en su página web, en referencia a las numerosas declaraciones del estadunidense, en las que asegura que el programa nuclear iraní fue “totalmente destruido” en los bombardeos.

