Australia recibirá submarinos atómicos
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de octubre de 2025, p. 27

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país posee armas que mucha gente desconoce, y anunció que suministrará a Australia submarinos nucleares al recibir ayer al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en la Casa Blanca. Trump puso en duda a principios de año el acuerdo de su antecesor, el demócrata Joe Biden, para suministrar submarinos a Canberra, uno de los aliados claves de Washington para contener a China en el este de Asia.

