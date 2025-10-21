Afp

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 27

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país posee armas que mucha gente desconoce, y anunció que suministrará a Australia submarinos nucleares al recibir ayer al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en la Casa Blanca. Trump puso en duda a principios de año el acuerdo de su antecesor, el demócrata Joe Biden, para suministrar submarinos a Canberra, uno de los aliados claves de Washington para contener a China en el este de Asia.