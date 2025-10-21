De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 26

El director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa, por sus siglas en inglés), Philippe Lazzarinim, pidió investigaciones independientes sobre las “flagrantes” violaciones israelíes del derecho internacional humanitario en la franja de Gaza. “El frágil alto el fuego en Gaza debe mantenerse”, dijo en X.

Cuatro personas murieron y un número no precisado resultaron heridas antier tras el bombardeo de las fuerzas israelíes contra una escuela de la Unrwa convertida en refugio en Nuseirat, informó Al Jazeera.