Nuevo ataque de colonos en Cisjordania reocupada
Más de 15 mil gazatíes necesitan urgente atención médica: OMS
Martes 21 de octubre de 2025, p. 26
Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prófugo de la Corte Penal Internacional, se jactó ayer de que sus fuerzas lanzaron “153 toneladas de bombas” contra la franja de Gaza el fin de semana.
Durante la apertura de una sesión en la Knesset (Parlamento israelí), aseguró que la operación fue “después de que dos de nuestros soldados fueran asesinados por Hamas” –sin presentar pruebas de ello–, mientras el grupo islámico negó cualquier implicación, y reafirmó su compromiso con el acuerdo en vigor desde el 10 de octubre.
En este contexto, el cuerpo de Bipin Joshi, un estudiante nepalí que se encontraba entre los rehenes retenidos en Gaza, llegó desde el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv a Katmandú, informó el ministerio de Relaciones Exteriores de Nepal.
Mientras, las Brigadas Abu Ali Mustafa, el ala militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina, anunciaron la entrega del cuerpo de un soldado israelí al Comité Internacional de la Cruz Roja en el enclave palestino, publicó Al Jazeera.
Entregan 135 cadáveres de palestinos torturados
Por otro lado, funcionarios gazatíes relataron a The Guardian que al menos 135 cuerpos mutilados devueltos por Israel a la franja corresponden a palestinos recluidos en Sde de Teiman, el campo de detención ligado a su base militar en el desierto de Neguev. De acuerdo con fotos y testimonios publicados por el rotativo británico el año pasado, los detenidos palestinos eran mantenidos en jaulas, con los ojos vendados, esposados a camas de hospital y obligados a usar pañales.
Shosh Bedrosian, vocero del gobierno israelí, declaró que Netanyahu se reunió con los enviados estadunidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Tras el encuentro, ninguno comentó lo que conversaron. No obstante, la autoridad de radiodifusión de Israel sostuvo que el premier pidió a Estados Unidos no comenzar a reconstruir Gaza, hasta que el movimiento islamita demuestre voluntad de desarmarse.
El ejército israelí lanzó un ataque de artillería en Deir al Balah, en el centro de Gaza, con saldo de cuatro muertos, luego de que los gazatíes informaron que había confusión sobre la ubicación de la “línea amarilla”.
Las Fuerzas de Defensa de Israel colocaron bloques de hormigón amarillo para marcar el límite, y afirmaron que dos agentes supuestamente terroristas fueron ejecutados después de cruzarlo y disparar contra las tropas, reportó The Times of Israel.
El vocero de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tarik Jasarevic, alertó que “15 mil 600 gazatíes, incluidos 3 mil 800 niños, necesitan evacuación médica urgente, y expuso que desde principios de 2025, más de 500 personas murieron en el enclave de inanición.
Autoridades de Gaza indicaron que el balance se elevó a 68 mil 216 los palestinos asesinados a causa de la ofensiva de Israel desde el 7 de octubre de 2023; asimismo el número de heridos ahora es de 170 mil 361.
Tel Aviv comentó que, tras los ataques del pasado fin de semana que violaron el alto el fuego previsto en el plan de paz del presidente estadunidense, Donald Trump, la ayuda humanitaria entró de nuevo a Gaza a través de una serie de pasos fronterizos, principalmente el de Kerem Shalom, pero no en el de Rafah, que hace frontera con Egipto.
Además, colonos israelíes escoltados por soldados atacaron a recolectores de aceitunas palestinos en la ciudad de Kafr Ra’i, al sur de Jenin, en Cisjordania reocupada, justo cuando comienza la cosecha.