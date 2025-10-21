▲ Sobre estas líneas, reparto de víveres en un campo de refugiados en Nuseirat. Foto Afp

▲ En la imagen, un dron israelí lanza panfletos con la advertencia de que la gente se mantenga alejada de la “línea amarilla” en Jan Younis, en la franja de Gaza. Foto Ap

Afp, Ap, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 26

Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prófugo de la Corte Penal Internacional, se jactó ayer de que sus fuerzas lanzaron “153 toneladas de bombas” contra la franja de Gaza el fin de semana.

Durante la apertura de una sesión en la Knesset (Parlamento israelí), aseguró que la operación fue “después de que dos de nuestros soldados fueran asesinados por Hamas” –sin presentar pruebas de ello–, mientras el grupo islámico negó cualquier implicación, y reafirmó su compromiso con el acuerdo en vigor desde el 10 de octubre.

En este contexto, el cuerpo de Bipin Joshi, un estudiante nepalí que se encontraba entre los rehenes retenidos en Gaza, llegó desde el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv a Katmandú, informó el ministerio de Relaciones Exteriores de Nepal.

Mientras, las Brigadas Abu Ali Mustafa, el ala militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina, anunciaron la entrega del cuerpo de un soldado israelí al Comité Internacional de la Cruz Roja en el enclave palestino, publicó Al Jazeera.

Entregan 135 cadáveres de palestinos torturados

Por otro lado, funcionarios gazatíes relataron a The Guardian que al menos 135 cuerpos mutilados devueltos por Israel a la franja corresponden a palestinos recluidos en Sde de Teiman, el campo de detención ligado a su base militar en el desierto de Neguev. De acuerdo con fotos y testimonios publicados por el rotativo británico el año pasado, los detenidos palestinos eran mantenidos en jaulas, con los ojos vendados, esposados a camas de hospital y obligados a usar pañales.

Shosh Bedrosian, vocero del gobierno israelí, declaró que Netanyahu se reunió con los enviados estadunidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Tras el encuentro, ninguno comentó lo que conversaron. No obstante, la autoridad de radiodifusión de Israel sostuvo que el premier pidió a Estados Unidos no comenzar a reconstruir Gaza, hasta que el movimiento islamita demuestre voluntad de desarmarse.