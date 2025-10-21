▲ Bernardo Bravo Manríquez, presidente de Citricultores de Limón del Valle de Apatzingán, quien fue localizado muerto ayer cerca de la comunidad El Mirador. Foto tomada de X

Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 35

Morelia, Mich., Bernardo Bravo Manríquez, presidente de Citricultores de Limón del Valle de Apatzingán, fue localizado ayer sin vida en inmediaciones de la localidad El Mirador, conocida como Tepetates, a 12 kilómetros de la cabecera municipal, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Habitantes reportaron a las auto-ridades que hallaron a Bravo Martínez con signos de violencia dentro de su auto Toyota Tacoma, en la brecha Apatzingán-Tepetates.

La FGE señaló que luego de las diligencias correspondientes en el lugar de la localización, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Apatzingán, donde una vez que se practicó la necropsia de ley, se determinó que su muerte fue por disparo de arma de fuego en la cabeza.

Bravo Manríquez, quien también era responsable del Tianguis Limonero de Apatzingán, aseguró hace unos días que había una crisis de seguridad, porque las extorsiones a los productores de cítricos continuaban todos los días a pesar de las acciones emprendidas por los gobiernos federal y estatal en municipios como Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Parácuaro, Múgica, Gabriel Zamora, entre otros.

El empresario era esposo de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Amelí Gissel Navarro Lepe, quien el pasado 1º de octubre rindió protesta como titular de esa instancia.