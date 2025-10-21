▲ Fieles de varios municipios de Chiapas se congregaron ayer en la cabecera de San Andrés Larráinzar para demandar que sean castigados “todos los responsables” del crimen contra el sacerdote Marcelo Pérez. Foto Eduardo Gutiérrez

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 34

San Andrés Larráinzar, Chis., Miles de católicos de varios municipios de Chiapas conmemoraron ayer, con una peregrinación y una misa en San Andrés Larráinzar, el primer aniversario del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez.

Los asistentes exigieron que se haga justicia y que sean castigados los responsables intelectuales del crimen perpetrado el 20 de octubre de 2024 en San Cristóbal de las Casas. A la fecha, sólo Édgar N ha sido sentenciado a 20 años de prisión, por la autoría material.

“No se ha hecho la justicia verdadera que tanto anhelamos, porque hasta el momento no se ha investigado el verdadero motivo de este crimen. Los autores intelectuales siguen gozando de impunidad”, afirmó la agrupación Pueblo Creyente, dependiente de la diócesis de San Cristóbal.

La peregrinación comenzó poco después de las 9 de la mañana en la encrucijada que conduce a Chenalhó, Pantelhó y San Andrés, entre otros municipios.

Después de caminar alrededor de ocho kilómetros, los católicos arribaron a la cabecera de San Andrés a las 12 horas, para participar en la misa que ofició el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez.

“Peregrinamos por la pascua del cura Marcelo Pérez. Paz y justicia”, “Viva el cura”, “Justicia”, “Viva la diócesis de San Cristóbal” y “Alto a las desapariciones forzadas”, corearon los peregrinos, entre ellos prelados y familiares del tsotsil.

En la homilía de la ceremonia que ofició frente al templo de San Andrés, el obispo Aguilar Martínez también exigió que sean castigados “todos los responsables” del crimen contra el presbítero.

“Nuestro país está sumido en la violencia”

A su vez, en un documento, la agrupación Pueblo Creyente afirmó que “a pesar de la estrategia de seguridad de las autoridades federales y estatales, nuestro país sigue sumido en la violencia: algunos de nuestros pueblos siguen sufriendo por ase-sinatos, desapariciones, levantones, filtros de traficantes de droga pa-ra entrar a las comunidades, desplazamientos forzados por la violen-cia criminal, espionaje, siembra de drogas en comunidades, narco-menudeo y comercio de estupefacientes en lugares clandestinos”.

Añadió que también continúa “el aumento de venta de alcohol en expendios con permisos de la autoridad, así como en lugares clandestinos, a pesar de prohibiciones por acuerdos comunitarios o de algunas autoridades municipales. También existen laboratorios para procesar y fabricar drogas, algunos de los cuales han sido desmantelados por el Ejército”.