Martes 21 de octubre de 2025, p. 32
Veracruz, Ver., Más de mil ganaderos del estado de Veracruz han sido perjudicados por las lluvias e inundaciones que desde el pasado 10 de octubre impactan en la entidad.
Helio Serratos Pérez, tesorero de los fondos de aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), señaló que el estado concentra a más de la mitad de los productores afectados en todo el país.
Aseguró que todavía se levantan reportes con los daños ocasionados por las intensas precipitaciones para tener conocimiento del total de los criadores afectados, por lo que el número de damnificados aumentará.
“Llevamos más de 2 mil documentos con información de afectados, de los cuales más de la mitad son de Veracruz; esto puede variar; van a seguir llegando más”, comentó.
Los apoyos con los que cuentan son limitados, destacó, pero se financiará a los afectados que se encuentren en el registro nacional de ganado.
Dijo que aún queda parte del fondo para desastres naturales, con lo cual se pretende hacer frente a la situación. “Con el remanente seguimos cubriendo, no a todos los ganaderos; desde que fueron los siniestros, se reciben los reportes; la semana que entra viene personal a revisarlos físicamente”.
En el sur de Veracruz, hay denuncias de hallazgos de vacas y caballos que fueron arrastrados por la corriente desde el norte del estado.
La ciudadanía ha expresado su asombro y preocupación, pues al ser desechos en descomposición, emanan fuertes olores fétidos, y temen que represente un riesgo sanitario.