Martes 21 de octubre de 2025, p. 32

Veracruz, Ver., Más de mil ganaderos del estado de Veracruz han sido perjudicados por las lluvias e inundaciones que desde el pasado 10 de octubre impactan en la entidad.

Helio Serratos Pérez, tesorero de los fondos de aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), señaló que el estado concentra a más de la mitad de los productores afectados en todo el país.

Aseguró que todavía se levantan reportes con los daños ocasionados por las intensas precipitaciones para tener conocimiento del total de los criadores afectados, por lo que el número de damnificados aumentará.

“Llevamos más de 2 mil documentos con información de afectados, de los cuales más de la mitad son de Veracruz; esto puede variar; van a seguir llegando más”, comentó.