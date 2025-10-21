Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 31

Luego de poco más de una semana, ayer regresaron a clases alumnos de los tres niveles educativos en municipios de los cinco estados afectados por las inundaciones, entre ellos San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Querétaro. En Veracruz regresarán hasta el 25 de octubre.

De visita en Hidalgo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, agradeció a la Universidad Intercultural del Estado por habilitar en sus instalaciones un albergue para los servidores públicos que apoyan en las labores de saneamiento y recuperación de los planteles.

El gobernador hidalguense, Julio Menchaca, indicó que hay escuelas cuyas condiciones ya permiten el regreso a clases, aunque no especificó cuáles. Los trabajos de saneamiento continúan en la primaria Benito Juárez de Huehuetla, donde personal de apoyo retiró materiales arrastrados por el río y realizó labores de limpieza en aulas y espacios comunes.

No todos los planteles pueden volver

De acuerdo con datos de las autoridades educativas locales, en Querétaro 16 escuelas ubicadas en los municipios de Pinal de Amoles y San Joaquín mantendrán actividades en modalidad virtual. En tanto, los prescolares Maxei y Un Rayo de Sol, en el municipio de Pinal de Amoles, así como en las escuelas Ramón G. Bonfil y Lorenzo de la Parra, en San Joaquín, mantendrán la suspensión temporal de actividades debido a las afectaciones.