Martes 21 de octubre de 2025, p. 31
Luego de poco más de una semana, ayer regresaron a clases alumnos de los tres niveles educativos en municipios de los cinco estados afectados por las inundaciones, entre ellos San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Querétaro. En Veracruz regresarán hasta el 25 de octubre.
De visita en Hidalgo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, agradeció a la Universidad Intercultural del Estado por habilitar en sus instalaciones un albergue para los servidores públicos que apoyan en las labores de saneamiento y recuperación de los planteles.
El gobernador hidalguense, Julio Menchaca, indicó que hay escuelas cuyas condiciones ya permiten el regreso a clases, aunque no especificó cuáles. Los trabajos de saneamiento continúan en la primaria Benito Juárez de Huehuetla, donde personal de apoyo retiró materiales arrastrados por el río y realizó labores de limpieza en aulas y espacios comunes.
No todos los planteles pueden volver
De acuerdo con datos de las autoridades educativas locales, en Querétaro 16 escuelas ubicadas en los municipios de Pinal de Amoles y San Joaquín mantendrán actividades en modalidad virtual. En tanto, los prescolares Maxei y Un Rayo de Sol, en el municipio de Pinal de Amoles, así como en las escuelas Ramón G. Bonfil y Lorenzo de la Parra, en San Joaquín, mantendrán la suspensión temporal de actividades debido a las afectaciones.
En San Luis Potosí, las autoridades educativas llevaron a cabo recorridos y labores de saneamiento en los planteles de losmunicipios de Axtla de Terrazas y Matlapa; en ese último se consi-deró la reubicación de la primaria indígena Mariano Jiménez por los daños en su estructura.
En Veracruz, los trabajos de recuperación tras la contingencia aún no terminan, por ello se extendió la suspensión de clases y actividades escolares hasta el 25 de octubre en 43 municipios del norte del estado, entre ellos, Álamo, Benito Juárez, Castillo de Teayo, Cazones, Coyutla, Poza Rica, Tecolutla y Zacualpan.
En Puebla, 11 municipios ya retornaron a clases presenciales. Poco más de 41 mil 500 estudiantes y 2 mil profesores reanudaron clases este lunes en 11 municipios de esta zona, ya que sus escuelas no fueron dañadas, entre ellos, Ahuacatlán, Zautla y Coatepec.