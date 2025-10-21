De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 31

La ayuda para los damnificados por las inundaciones que devastaron más de 300 comunidades de cinco entidades hace más de una semana llega desde diferentes frentes.

Ayer, el gobierno de Japón, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reunieron víveres y apoyo de emergencia para la población afectada.

El embajador en nuestro país de la nación asiática, Kozo Honsei, informó que decidieron proporcionar asistencia de emergencia para apoyar a los afectados por el desastre. “Espero que las personas encuentren pronto alivio y se recuperen. México y Japón, amigos en la adversidad”, afirmó.

Detalló que este apoyo se brinda a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en respuesta a los daños causados por las inundaciones.

Por su parte, el INE entregó des-pensas con productos de la canasta básica, artículos de limpieza y medicamentos en los municipios veracruzanos de Álamo y Poza Rica, dos de las demarcaciones más afectadas por las recientes lluvias.

El órgano electoral señaló que en las sedes de las juntas distritales 02 y 05, localizadas en esos municipios, entregaron agua embotellada, artículos de higiene personal, alimento para mascotas, toallas, cobijas, artículos para bebé, lámparas, veladoras y artículos de limpieza para el hogar como palas, escobas, jaladores, cubetas y botas.