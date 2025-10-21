Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 31

Huehuetla, Hgo., Conmovidos por la tragedia que viven sus vecinos en Hidalgo, habitantes del municipio de Pantepec, Puebla, recolectan víveres, agua, medicinas, ropa, productos de higiene, herramientas y plantas de luz para las comunidades hidalguenses afectadas en Huehuetla, zona devastada tras un alud provocado por las intensas lluvias del 9 y 10 de octubre pasados.

La solidaridad se extiende a San Antonio El Grande, San Grego-rio y la cabecera municipal de Huehuetla, localidades que permanecen aisladas y donde los alimen-tos escasean.

Se trata, en su mayoría, de campe-sinos y pequeños comerciantes del ejido Cañada Colotla y de las comu-nidades El Pozo, Acalmancillo e Ixto-loloya, del municipio poblano de Pan-tepec, que colinda con Huehuetla,y que todos los días, a bordo de ve-hículos particulares, trasladan cos-tales, cajas y paquetes con ayuda humanitaria hasta donde los caminosse vuelven intransitables por el lodo y las rocas. A partir de ahí continúan a pie, emprendiendo largas y difíciles jornadas andando por veredas serranas para entregar el apoyo.

En una de las camionetas que transportaron provisiones a San Antonio El Grande, colocaron una cartulina con el mensaje: “Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad. El pueblo de El Pozo está con ustedes”.

Otra pancarta colocada al frente de una combi decía: “Ayuda comunitaria ejido Cañada Colotla, Pantepec, Puebla. Destino: Acuautla, Hidalgo”.

Estos mensajes no sólo muestran solidaridad, también sirven para organizar el reparto equitativo de los productos recolectados.

Asimismo, en cada caja y paquete, los voluntarios escribieron palabras de ánimo dirigidas a las familias damnificadas: “El verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas. Mucho ánimo, pueblo de San Antonio. Atentamente, pueblo de El Pozo”, expresa un recado.