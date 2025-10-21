Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 30

Si bien a la fecha se han censado 70 mil 445 viviendas dañadas por las inundaciones en cinco entidades, las proyecciones oficiales es que al final alcanzarán cien mil, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Anunció una primera partida de apoyos de 10 mil millones de pesos para superar la emergencia. Precisó que habrá una segunda partida, aun no cuantificada, para la reconstrucción. Además se sumará el pago del seguro contratado para la infraestructura federal.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, reportó por entidad las 70 mil 445 censadas hasta ahora: 43 mil 578, en Veracruz; 10 mil 811, Puebla; 8 mil 938, San Luis Potosí; 5 mil 56, Hidalgo, y 2 mil 62 en Querétaro. Precisó que en Veracruz e Hidalgo aún no se concluyen los recorridos, por lo que sólo en Hidalgo hay 25 campamentos de servidores de la nación, que recorren zonas con difícil acceso en la Huasteca hidalguense, pero también hay personal desplegado en la zona serrana veracruzana.

Adelantó que a partir de este miércoles comenzará la entrega de los primeros apoyos en las comunidades donde ya concluyó el censo, para lo cual deberán presentar el talón que recibieron y una identificación oficial. En primera instancia se entregarán 20 mil pesos para limpieza y enseres menores en un periodo que abarca del 22 al 29 de octubre; en tanto, para los poblados aún no censados se prevé entre el 25 de octubre y el 5 de noviembre.

Apoyos en función de daños

Montiel informó que en una segunda etapa se entregará otro apoyo a las familias afectadas en función de los daños registrados en su vivienda: para daños medios se otorgarán 25 mil pesos; mayores, 40 mil, y pérdida total, 70 mil pesos.