Martes 21 de octubre de 2025, p. 30
Si bien a la fecha se han censado 70 mil 445 viviendas dañadas por las inundaciones en cinco entidades, las proyecciones oficiales es que al final alcanzarán cien mil, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Anunció una primera partida de apoyos de 10 mil millones de pesos para superar la emergencia. Precisó que habrá una segunda partida, aun no cuantificada, para la reconstrucción. Además se sumará el pago del seguro contratado para la infraestructura federal.
La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, reportó por entidad las 70 mil 445 censadas hasta ahora: 43 mil 578, en Veracruz; 10 mil 811, Puebla; 8 mil 938, San Luis Potosí; 5 mil 56, Hidalgo, y 2 mil 62 en Querétaro. Precisó que en Veracruz e Hidalgo aún no se concluyen los recorridos, por lo que sólo en Hidalgo hay 25 campamentos de servidores de la nación, que recorren zonas con difícil acceso en la Huasteca hidalguense, pero también hay personal desplegado en la zona serrana veracruzana.
Adelantó que a partir de este miércoles comenzará la entrega de los primeros apoyos en las comunidades donde ya concluyó el censo, para lo cual deberán presentar el talón que recibieron y una identificación oficial. En primera instancia se entregarán 20 mil pesos para limpieza y enseres menores en un periodo que abarca del 22 al 29 de octubre; en tanto, para los poblados aún no censados se prevé entre el 25 de octubre y el 5 de noviembre.
Apoyos en función de daños
Montiel informó que en una segunda etapa se entregará otro apoyo a las familias afectadas en función de los daños registrados en su vivienda: para daños medios se otorgarán 25 mil pesos; mayores, 40 mil, y pérdida total, 70 mil pesos.
En este último caso, afirmó Sheinbaum, un segundo censo se realizará, en su momento, ya la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con la información de la secretaría del Bienestar verá cuántas familias deben reubicarse o incluso reconstruir por completo su casa, con el apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda.
Además, dijo la secretaria, a los comercios que resultaron con daños, se les dará un incentivo de 50 mil pesos para reponer mercancías y muebles que hayan perdido; en el caso de la ganadería y la agricultura, habrá una partida por productor de entre 50 mil y cien mil pesos, en función de las afectaciones que hayan registrado. Además se contratarán a 5 mil más dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para apoyar en estas tareas.
Por lo que hace al sector salud, las autoridades competentes detectaron a 282 clínicas de primer nivel dañadas por lo que se determinó asignar un presupuesto, por cada una de ellas de 500 mil pesos que se les entregará a través del programa de La Clínica es Nuestra que será adicional al seguro que se tiene para cubrir por daños a las infraestructuras.
Mientras, la Secretaría de Educación Pública ha ubicado 750 escuelas con daños, por los cuales se les asignará hasta 200 mil pesos a través del programa La Escuela es Nuestra.. Asimismo, a los alumnos que perdieron sus útiles se les entregarán 350 pesos, al tiempo que se realizará una reedición de libros de texto gratuitos para reponerlos.