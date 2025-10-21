De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 30

La presidenta Claudia Shein-baum reconoció que en algunas comunidades inundadas desde hace 10 días en Veracruz, no sólo fueron provocadas por las intensas lluvias, sino que, en el caso de El Higo, por ejemplo, “una parte de la inundación tuvo que ver con desfogues de las presas.

“Se alertó, se avisó; si no, hubiera sido mucho peor, ¿o no? Pero en la gran mayoría de los lugares fue el lodo, el barro, el suelo, la tierra que fue arrastrada por las lluvias.”

En su conferencia, también se refirió al video difundido en redes sociales que generó polémica por sus alusiones a que la gente piense por quienes votan: fue en Santiago Tianguistenco, cuando una persona me gritó que no trabajabamos.