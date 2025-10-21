▲ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ayer durante su conferencia matutina en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, donde presentó su plan para superar la contingencia causada por las inundaciones. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 30

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a 10 días de que las lluvias intensas provocaron inundaciones severas en cinco estados, la emergencia ha sido ya superada en Querétaro y San Luis Potosí. Sin embargo, dijo que ésta prevalece particularmente en Hidalgo y Veracruz, que concentran las zonas más afectadas y donde aún hay 74 y 39 comunidades aisladas, en tanto que en Puebla restan ocho, por lo que se sigue trabajando para superar esta situación.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Julio Esteva, informó que de las 288 comunidades que el 14 de octubre estaban aisladas en las cinco entidades, hasta ayer por la mañana prevalecían 119.

En los primeros tres días de la emergencia se atendió la red federal de carreteras, se restableció la circulación en mil 61 kilómetros, y entre ayer y hoy se podrá subsanar el único punto donde aún hay obstrucción en las vías federales, dijo.

Por su parte, la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Esther Calleja, informó que se ha restablecido poco más de 98 por ciento del servicio interrumpido tras las precipitaciones.

A su vez, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, indicó que a la fecha trabajan 8 mil 569 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; subrayó que no se está afectando ninguna tareaque realiza el personal militar en el resto de las entidades, sobre todo del apoyo que se da a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.