Espectáculos
Ver día anteriorMartes 21 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/21. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Espectáculos/Critican fanáticos de Taylor Swift su enfoque “capitalista” de la música/
A nterior
 
Critican fanáticos de Taylor Swift su enfoque “capitalista” de la música
Foto
▲ Mural promocional de Taylor Swift en Varsovia, Polonia.Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de octubre de 2025, p. 9

Han pasado sólo dos semanas desde el lanzamiento de The Life of a Showgirl, el álbum 12 de Taylor Swift, y ya circulan más de 30 versiones alternativas. Desde ediciones limitadas con portadas exclusivas hasta versiones acústicas de los temas más populares, todo indica que la cantante está decidida a llevar este álbum al éxito absoluto.

Swift ha comenzado a lanzar versiones “alternativas” de algunas de las canciones favoritas del público, lo que sugiere una estrategia clara para mantener el interés y la conversación en torno al álbum.

Sin embargo, la estrategia no ha estado exenta de críticas. Algunos fans sostienen que el capitalismo ha pasado a ocupar el centro de su propuesta, desplazando a la música.

“¿Otra ‘versión especial’ disponible sólo por 24 horas? Esto no es nostalgia ni arte, es una táctica comercial deliberada. A estas alturas, los lanzamientos de Taylor parecen más movimientos bursátiles que música”, comentó una persona tras el anuncio de The Life of a Showgirl (DELUXE Alone In My Tower Acoustic Version).

Otra opinó: “Me gusta Taylor Swift, pero nadie necesita 12 portadas diferentes para un mismo álbum. Ya sé que nadie te obliga a comprarlas, pero alguna niña pequeña está obligando a sus padres a hacerlo. Si cualquier otro artista hiciera esto, ya lo estarían destrozando”.

Una tercera persona fue aún más dura: “Cada vez que creo que dejó de exprimir las mismas canciones, aparece con otro ‘CD limitado’. ¿Reina del marketing o víctima de su propia fórmula? Imaginen lanzar cuatro versiones del mismo tema y llamarlo ‘arte’. El capitalismo nunca sonó tan acústico”.

Una cuarta fan comentó: “Te quiero, pero esto ya es demasiado. La gente no tiene dinero ahora mismo para comprarte el álbum una y otra vez, aunque igual lo harán. ¿Por qué no mejor regalas descargas a quienes ya lo compraron?”

Hay un argumento que juega a favor de Swift: si fuera hombre, su estrategia –tildada de “calculadora”– probablemente se vería como “inteligente”. Y no es la única que la ha usado, pero al tratarse de alguien con una base de fans mayoritariamente joven –y, por tanto, más influenciable–, y que además ya tiene el estatus de multimillonaria, surge una pregunta legítima: ¿dónde se traza el límite?

A nterior
Subir al inicio del texto