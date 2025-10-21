▲ “La IA afectará la vida de todos en los próximos años”, declaró la “periodista” Aisha Gaban, quien sólo hasta el final de la emisión dijo: “No existo”. Foto tomada de la emisión de Channel 4

Afp

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 8

Londres. El lunes en la tarde, una cadena de televisión británica emitió un programa sobre los cambios que la inteligencia artificial (IA) está provocando en el mercado laboral, con la conducción de una presentadora creada por IA y no de una periodista.

“La IA afectará la vida de todos en los próximos años. Y a algunos, les hará perder sus trabajos”, declaró la presentadora Aisha Gaban, una morena con el pelo hasta los hombros. “¿Empleados de call center? ¿Agentes de servicio al cliente? Quizás incluso presentadoras de televisión, como yo”, continuó.

Sólo al final del programa reveló su identidad. “No existo”, dice simplemente, afirmando ser la primera presentadora generada por IA en la televisión británica.

“No estuve en los lugares para cubrir la noticia. Mi imagen y mi voz se generaron mediante inteligencia artificial”, explicó, a pesar de que apareció a lo largo del documental en diferentes locaciones.

El documental, titulado ¿Me quitará la IA mi trabajo?, explora las transformaciones del trabajo con IA en diversos sectores, como el derecho, la música, la moda y la medicina.